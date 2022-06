A casa da fórmula perfeita!

Na suite principal da habitação existe um quarto muito especial recheado com deliciosos detalhes! Neste lugar duas poltronas verdes conformam um canto perfeito para o casal partilhar momentos intímos de conversa e leitura. Por trás, surge uma paisagem verde que anima e tranquiliza o espaço. Esta zona é complementada com padrões coloridos na cama, no tapete e no quadro, tornando assim, este quarto num espaço muito especial e descontraído!