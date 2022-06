Floricultura de cor para colorir a sua vida

A floricultura é a palavra que designa o cultivo de flores e é normalmente uma competência dos engenheiros agrónomos uma vez que estes têm competências para efectuar a implantação do projecto, para o controlo de pragas e doenças, para a correcção do solo juntamente com muitas outras. Este, em conjunto com o arquitecto responsável por um qualquer projecto que tenha áreas verdes ou floridas, são responsáveis pela elaboração também da parte paisagística dos projectos.

A floricultura pode também ser sinónimo de venda de diversas flores de corte quando são comercializadas sem raízes e aqui entra também no sinónimo a rotina da confecção de arranjos florais.

Além destas vertentes mais profissionais da floricultura, esta é uma arte que poderá ser praticada por todos. A floricultura praticada ao nível amador pode ser feita pontualmente de forma a proceder à reestruturação de um pequeno jardim privado ou a cuidar do mesmo numa dada altura, como pode também sem ainda encarada como um passatempo. Para muitos a floricultura é uma actividade relaxante, que liberta, e ajuda a embelezar a casa.

Para nós a floricultura, como qualquer outra actividade relacionada com a casa, é paixão e amor. É com estes dois objectivos e uma mão cheia de bons profissionais que uma casa se faz, e por isso a decoração do exterior com flores é também ela arrebatadora e especial.

O que com certeza não deixa de ser transversal a todas as vertentes da floricultura são os utensílios básicos da actividade e a beleza do resultado final.

Deixamos aqui algumas dicas para que no momento do florescer nada falte e ainda sobrem algumas ideias de inspiração.