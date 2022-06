Apaixonados pela pedra: uma casa inacreditável

Hoje, convidamo-lo a escapar da rotina e a dar um salto a um lugar único. Situada sobre uma colina árida perto do mar, esta casa recém-construída está num local perfeito para relaxar e descontrair. E se está a perguntar onde se situa a casa, podemos dizer que é nos arredores da vila de Gumusluk, na Turquia.

Esta casa concebida pelo estúdio Engel & Voelkers Bodrum, com uma arquitectura icónica com foco nos revestimentos, tem uma excelente combinação de espaços, acessórios de luxo e um design imponente para complementar a atmosfera moderna e criativa. Construído ao longo de 300m², o edifício é revestido com pedra natural, o que encaixa perfeitamente na paisagem crua e árida do entorno. A fachada em estilo rústico mistura a arquitectura tradicional com a modernidade e cria um primeiro impacto provocante.

Venha conhecê-la.