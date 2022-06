Uma casa moderna por dentro e por fora

Prolongando-se principalmente em largura e não em altura, é normal que as divisões principais disponham de generosas dimensões e se encontrem no piso térreo. A sala de estar e o quarto, na verdade, encontram-se no primeiro piso, em diferentes blocos, enquanto o piso superior, no edifício principal, alberga um escritório e, tal como mostra a foto, tem comunicação visual com a sala.