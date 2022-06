Simples por fora, incrível por dentro

O livro de ideias de hoje é sobre o projecto El Encuentro. Os profissionais responsáveis por esta bela casa são do Estudio Clariá Arquitectura +. O arquitecto Martin G. Clariá tem mais de 30 anos de experiência na projecção e construção de vivendas unifamiliares e conta já com mais de 400 casas dos mais diversos estilos no seu portfólio.

Fundou com o irmão um gabinete de arquitectura de grande renome. Todavia, começa agora uma nova etapa profissional onde procura combinar a sua vasta experiência com a visão e a energia de um grupo de jovens arquitectos. Assim nasceu, em Setembro de 2010, o estúdio Clariá Arquitectura +. O gabinete Arquitectura + sustenta-se num conceito com dois aspectos importantes: a relação com o cliente e a qualidade da construção. Importa, primeiro, gerar laços sólidos com o cliente para que depois seja possível acompanhar todo o caminho até a casa sonhada ficar concluída.

Conheçamos, então, a casa El Encuentro.