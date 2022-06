Cortinas para cozinha apetitosas

Nem só para as janelas, vivem as cortinas. Gostamos delas em outros espaços da casa, como a dividir a zona da cozinha da dispensa. Por vezes, as portas tornam os espaços mais pequenos, surgindo assim as cortinas como a solução ideal.

Brinque com as cores e padrões. E quando estiver cansado de as ver só tem de trocar o tecido. A calha já está à espera das novas cortinas para cozinha.