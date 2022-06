Quando o pátio fica dentro da própria casa

Existe uma infinidade de maneiras de se construir uma casa, não apenas com diferentes materiais e diferentes terrenos, mas também com diferentes estratégias de ocupação, aquilo a que que normalmente chamamos de tipologia. O tipo de casa com pátio é famoso desde a antiguidade, porém, foi-se perdendo com o tempo, vendo decrescer a sua popularidade em paralelo com o crescimento das cidades e com a inexistência de espaço disponível para fazer do pátio uma zona essencial numa residência. A casa deste livro de ideias é, por isso mesmo, um projecto que vai contra a corrente arquitectónica mais actual.

Este projecto mostra-nos uma bela casa onde os ambientes se desenvolvem ao redor de um pátio. Ele não é necessariamente o elemento central da casa, mas sim um eixo estruturador sobre o qual os ambientes se organizam, levando a uma disposição dos espaços que certamente seria diferente sem ele. O interessante é ver como essa abertura no centro do terreno ajuda a circulação de ar e a entrada de luz natural, o que seria quase impossível, pelo menos com esta eficiência, se fosse fechado com um tecto, como normalmente acontece com as casas tradicionais.

Deixe-se apaixonar por este impressionante projecto do estúdio Designcubed, que não se conforma com as tipologias comuns e faz questão de inovar, levando conforto a quem nela habita.