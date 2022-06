A casa de fim-de-semana de um arquitecto

No livro de ideias de hoje, mostrar-lhe-emos uma moradia de fim-de-semana que tem uma particularidade: foi desenhada pelo seu próprio dono, um arquitecto do estúdio Meneghetti Arquitectos, na Argentina. A casa localiza-se no condomínio fechado de La Cañada Polo Club (Open Door, Pdo. de Luján, Bs. As.), um terreno de 2600m² com muita vegetação.

A moradia propriamente dita ocupa uma superfície coberta de quase 200m² e acomoda todas as divisões num único piso. Ao entrarmos na casa, somos recebidos por um pátio que nos conecta visualmente com o jardim das traseiras. À direita deste local, está a sala de jantar, a sala de estar, a cozinha e as respectivas áreas de serviço. Do outro lado, à esquerda, encontra-se o escritório, a suite principal e os quartos que podem integrar-se e formar um espaço só através da abertura de um painel deslizante. A vivenda foi construída em 2016 pela empresa Díaz Construcciones. A obra demorou doze meses a ficar completa.

A imagem exterior da casa define-se a partir de um volume branco e moderno que pela sua escala e forma se harmoniza com a paisagem natural envolvente.

Convidamo-lo a conhecer os detalhes desta obra projectada pelo seu próprio dono que ambicionava a usufruir de conforto máximo em todos os ambientes da casa.