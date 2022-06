Mudar de casa: saiba como o deve fazer!

Muitas vezes caímos no erro de pensar que se fizermos as coisas sozinhos vai ser menos confuso, porque temos o nosso próprio método ou porque sabemos onde estão as coisas melhor do que ninguém… Enfim uma data de coisas que têm pouco sentido, uma vez que a mudança de uma casa é algo muito cansativo e difícil de fazer sozinho. O que lhe sugerimos é que fale com o seu parceiro ou amigo que o vá ajudar, para que definam em conjunto o melhor plano para terem tudo arrumado e encaixotado no menor número de horas. Com ajuda e companhia é sempre tudo mais fácil!