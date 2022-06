Vida depois do divórcio

O artigo que hoje lhe trazemos é um pouco diferente da maioria que normalmente aqui lhe apresentamos e ainda que tenha que ver com decoração, envolve inevitavelmente um lado mais emocional ao qual é impossível fugir. Só quem já passou por um divórcio pode perceber o quão complicado e complexo é todo o processo. Para além de todas as questões ligadas com o nosso interior, há um série de questões práticas com as quais temos de lidar independentemente de ser ou não o melhor momento para o fazer. Ainda que gostássemos muito de o ajudar no que a este tipo de questões diz respeito, tememos que não o possamos fazer, contudo, há algo muito útil em que podemos estar consigo: tratar das questões relativas à sua casa. A verdade, é que ainda são algumas mas nada que nos deva assustar, temos soluções para tudo! Acompanhe-nos ao longo deste artigo, temos a esperança que ao chegar ao final do mesmo, a luz ao fundo do túnel seja uma bocadinho mais intensa!