Casa de imensos contrastes!

Um espaço para sonhar é um espaço onde nos podemos perder e ao mesmo tempo encontrar; é um espaço perfeito para a introspecção e para o auto-conhecimento. Apenas a arquitectura tem a capacidade de criar lugares assim e acreditamos que este é, sem dúvida, um deles.

As formas circulares e orgânicas, quer do baloiço, quer dos grandes 'buracos' circulares – que rasgam a cobertura e deixam o céu e a luz envolver este local – contrastam com as linhas rectas que caracterizam este edifício. As guardas transparentes, não criam obstáculos visuais, permitindo ao olhar perder-se na imensidão envolvente.