Uma casa somente para sonhadores

Com o objectivo de divulgar o que de melhor se faz em Portugal, é com um grande orgulho e prazer que, uma vez mais, lhe trazemos um projecto 100% made in Portugal situado numa das regiões mais icónicas e procuradas, especialmente no Verão, o Algarve!

Situada na Quinta do Lago, esta habitação é um projecto de JSH – Arquitectura e possui um terreno de cerca de 1985 m2. A área de construção ronda os 393,15 m2 + Cave ( 416,75 m2 ), uma habitação uni-familiar com piscina e áreas generosas, ideais para umas férias em família!

A fachada discreta, não revela os interiores magníficos. O cuidado na apresentação e no detalhe são alguns dos pontos principais que iremos destacar ao longo deste artigo, não esquecendo a diversidade entre as várias divisões, cujo programa foi adaptado com o objectivo de satisfazer os desejos e necessidades do cliente.

Venha daí e delicie-se com uma casa de sonho, luxuosa, minimalista, moderna e ainda com muita classe e requinte!