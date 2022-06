Casas pré-fabricadas: eis o futuro!

Charles-Edouard Jeanneret-Gris. O nome diz-lhe alguma coisa? Não? E Le Corbusier? Ah, esse nome já lhe é familiar. Bem, mas não se apoquente, estamos a falar da mesma pessoa. E este artigo não poderia começar de outra forma senão com uma referência ao pai desta coisa tão prática, barata e amiga do ambiente a que chamamos de casa pré-fabricada. É o tipo de casa do presente, do futuro, mas com raízes que vêm bem lá detrás, do início do século XX. Nesta altura, os arquitectos rejeitavam com veemência a posição anti-industrial e elitista que marcava o século anterior. Percebendo as necessidades das massas e com vontade de fazer chegar até elas aquilo que, até então, estava reservado a poucos, debruçaram-se sobre a produção em massa numa lógica de estandardização. Curiosamente, e volvidos cem anos, o mundo em que vivemos, pós-moderno, caminha, ainda neste sentido. Com as preocupações ecológicas na ordem do dia, com documentários e activistas a darem-nos conta da urgência no que diz respeito às mudanças dos nossos hábitos que arruinam, paulatinamente, o planeta, este tipo de casa vai deixar, seguramente, de ser a excepção para ser a regra.

Parece-nos, no entanto, que ainda se olha com algum preconceito para os pré-fabricados. Muitas pessoas pensarão: “Eu? Viver numa barraca? Jamais.” Se se identifica com esta ideia, desengane-se e actualize-se. Não associe este tipo de construção a um estrato social inferior. Há uma indústria milionária inteiramente dedicada a casas pré-fabricadas e modulares. São cada vez mais bonitas, mais confortáveis, adaptáveis a qualquer que sejam as condições atmosféricas, mais auto-suficientes e menos dispendiosas.

Leia com atenção este artigo. É longo, mas acreditamos que, no fim, ficará mais elucidado sobre o assunto. Senhoras e senhores, eis o futuro.