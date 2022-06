Uma casa de sonho em Ibiza!

No interior da moradia, os materiais de acabamento naturais, como a pedra que reveste as paredes, o mobiliário de madeira de estilo rústico, as plantas e o contacto visual com o mar criam um ambiente aconchegante e repousante típico de uma casa de praia. As cores neutras servem para enfatizar as cores e as texturas da paisagem externa que invade o ambiente através das portas de vidro móveis que, quando abertas, conectam com a área de convivência do espaço externo.