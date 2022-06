Como decorar um quarto de bebé

Se perguntarmos aos nossos leitores se dormir com plantas faz mal. A maioria responderia que sim a esta questão, já é do senso comum e está mais do que inculcado dentro da nossa mente.

Agora será mito ou verdade?

É certo que as plantas durante a noite devido à ausência de luz, as plantas diminuem o processo de fotossíntese, sendo a taxa de respiração mais elevada, consequentemente (por estarem a respirar) as plantas aumentam o nível de gás carbónico e fazem diminuir o nível de oxigénio dentro do quarto. Mas não nos 'rouba' o suficiente. Já pensou que dormir com outras pessoas no quarto também nos retira o tal oxigénio? Por isso, não haverá problema em colocar uma planta no quarto, a menos que possa trazer insectos, aí não é recomendável, sobretudo no quarto de um bebé.

Escolha uma planta discreta, que não necessita de grande manutenção e que não traga insetos, uma orquídea por exemplo é uma boa opção. Dá um ar romântico e ternurento ao quarto.