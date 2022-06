Uma Casa Familiar Moderna, Prática e Confortável (em 7 fotos)

Esta imagem mostra a moderna fachada da vivenda. Aqui se revela a dinâmica dos andares e das suas aberturas, criando um aspecto muito particular – as janelas de esquina rompem com a uniformidade da fachada. O acabamento em gesso branco dá a esta casa um look muito fresco e moderno.

No exterior, encontramos um terraço em madeira unido à fachada da casa. Este espaço está relacionado com o meio ambiente, contando com um jardim relvado envolto em um vegetação circundante.