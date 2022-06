Como manter a minha casa quente sem aquecedor?

Aproveite as prendas da mãe natureza! Durante o dia deixe entrar a luz do sol o máximo que conseguir. Abra as persianas ou as portadas e as cortinas, e deixe o ambiente aquecer. Mesmo no inverno a luz do sol, ampliada pelos vidros das janelas, é quente.

Se as cortinas são um fator essencial para o isolamento em sua casa há um pequeno truque a que pode recorrer para continuar a ter o seu isolamento sem perder o calor do sol. Instale um varão provisório por trás do varão da cortina normal, e pendure cortinas de duche transparente. De manhã abra as cortinas opacas e deixe o sol entrar através das outras. Mantém o isolamento e consegue luz solar, sem furar as paredes. No verão é só tirar e guardar!