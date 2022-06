Como lidar com a Síndrome do Ninho Vazio

A Síndrome do Ninho Vazio (SNV) é um conjunto de sinais e sintomas depressivos que se manifestam nos pais, principalmente na mãe, após a saída de um ou mais filhos de casa. Esta situação acontece normalmente quando os filhos entram na universidade e precisam de mudar de casa ou quando estes se casam ou se juntam para ir viver com os seus parceiros. O mais natural é que este acontecimento surja na mesma altura da menopausa da mãe, o que dificulta ainda mais a vivência do processo de luto pelo qual os pais devem passar para recuperar desta desestruturação familiar. A SNV tem, por norma, um período de mais ou menos 2 anos, após o fim do qual os pais já deverão ter estabelecido uma nova ordem familiar. No entanto, no caso de isto não acontecer e esta síndrome persista acompanhada por ausência de objectivos para a vida, pode originar-se uma depressão que deverá ser acompanhada por um profissional especialista na área da saúde mental. Nesta fase, é importante que os progenitores (principalmente o que sofra mais com a saída do filho) ocupem os seus dias com actividades significativas para eles, como workshops, voluntariado, saídas com amigos, consumo de cultura, bricolage, artesanato, jardinagem ou até mesmo algum trabalho remunerado. É igualmente importante que haja uma ligeira inversão dos papéis e que sejam os filhos a tomar conta dos pais por um período de tempo, onde os apoiem e estejam lá para eles.