A elegância de um apartamento renovado

E com uma foto da fachada terminamos este artigo com cheiro do passado, onde mostramos onde se localiza este apartamento.

Como vê, a fachada não é moderna mas sim bem tradicional, apesar do bom aspecto e do cuidado extremo na sua requalificação mantém-se igual ao que sempre foi. A estrutura branca e com vidros pertence ao jardim de Inverno que mostramos anteriormente. Chegamos à conclusão que a aparencia é enganadora, já que de tradicional nada têm os interiores e são aliás, quase um mostruário real do passado em pleno futuro.

Esperamos que se tenha inspirado e que olhe para a sua casa antiga com outros olhos e consiga fazer magia!!