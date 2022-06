Uma casa única com projeto de excelência

Funcionalmente, o trabalho desenvolvido pelos os arquitectos procurou relacionar as exigências a nível de distribuição e circulação com a orientação solar da casa. Enquanto os quartos foram integrados junto ao lado Nascente de modo a receber luz ao amanhecer, a sala de estar foi localizada no lado oposto, criando a possibilidade de apreciar o pôr do sol ao fim do dia. Sendo assim, a zona de entrada acabou por ser incorporada a Norte, reservando a exposição solar privilegiada do sul para a cozinha.

Assumindo um lugar de destaque em todo o projeto, a suíte principal foi incorporada de forma a criar um espaço de refúgio para os donos da casa. Além de ocupar uma cota ligeiramente elevada relativamente aos restantes volumes, o quarto debruça-se sobre a piscina criando uma atmosfera única para relaxar.Todos estes espaços são acedidos por um espaço central, que além de assumir um papel de charneira ao nível da circulação e distribuição, acaba por estabelecer o diálogo e harmonizar as relações entre todos os volumes.