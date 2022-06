Aprenda a organizar a sua casa de forma positiva!

Este é sem dúvida um processo fundamental!! É inevitável, os objetos são na sua maioria das vezes reflexo de memórias, porque foram oferecidos ou porque relembram-nos aquele momento… Mas com o passar do tempo, muitos são objetos que nada ou pouco nos dizem, já não têm nada a ver connosco ou simplesmente porque trazem-nos más memórias. Se for o caso disso, caro leitores, então está mais do que na hora de dizer adeus a algumas peças que andam por lá…

Precisa de tirar uma tarde ou um fim-de-semana para atuar, depende do volume de peças e de móveis que possui. Necessita fazer três montes, um será para guardar, outro para doar a uma associação ou a alguém que necessita e o terceiro monte, são aqueles objetos danificados, que não são bons nem para si, nem para dar. Tem ainda a possibilidade de vender os objetos que não quer numa feira, pode assim, ganhar algum dinheiro para redecorar.

Relativamente aos objetos que guardou, porque gosta ou pela afetividade que tem, pode pensar em reciclá-los, descubra este artigo para retirar boas ideias!