Os mais populares projectos de escadas em espiral!

O betão é um material capaz de proporcionar formas arrojadas, sedutoras, e desafiantes no que respeita aos limites da arquitectura. Nesta proposta, o material conjuga-se com a harmonia do local e com a criatividade do autor, constituindo-se como um elemento importante no espaço que ocupa. O arquitecto João Paulo Loureiro - JPL ARQUITECTO – apresenta-nos o projecto para duas casas em Monção, e transforma a escada em uma das principais protagonista deste espaço, pela sua leveza e expressão. Bela e delicada, a escada em betão é assim trabalhada e manipulada para se envolver visualmente com os restantes elementos da casa.