A habitação perfeita para um jovem casal

A madeira, sendo usada no chão e no mobiliário torna o espaço muito agradável e elegante, esta imagem evidencia o ambiente simples desta sala com um toque muito português. A relação entre as linhas do design da cadeira e a sua forma circular simples são um detalhe muito interessante e agradável. Na sala destacamos a sua luminosidade, um bom local para relaxar depois de um dia de trabalho. Como já deve ter visto noutros projectos, em sala pequenas muitas vezes se usa a televisão pendurada na parede, uma óptima forma de economizar espaço e ter a televisão a uma distância razoável do olhar.