Casa de madeira confortável repleta de detalhes

Uma cozinha moderna em madeira, fantástica. Da ampla janela entra luz natural que ilumina este espaço, assim como da pequena janela panorâmica ao fundo, a cozinha está organizada de forma super prática com uma bancada ao centro que serve de área útil para cozinha de um lado e de espaço de refeições informais do lado oposto. Os armários de madeira têm prateleiras permitindo imensa arrumação. Uma longa mesa formada por uma tábua de madeira com um aspecto muito natural, com muito charme e elegância proporciona na sequência da cozinha um espaço para refeições.

