Casa rústica construída entre pedras

Dadas as características do lugar, a intervenção iniciou-se com um processo de limpeza das ruínas que acabou por assumir um papel preponderante ao longo do desenvolvimento de todo o projeto. Esta primeira fase permitiu um contacto directo com o espaço, possibilitando um conhecimento mais profundo de todas as áreas. Foi a partir destas descobertas que o arquitecto optou focar a sua intervenção numa reinterpretação da obra dando-lhe uma nova vida.