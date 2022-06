Como a dicionar uma área de estudo em casas pequenas

Estudar com o mar em pano de fundo. Um cenário que não é para qualquer um, infelizmente, mas não deixa de ser gratificante para quem o tem e o pode gozar. Se é um desses privilegiados, leve a secretária para junto de uma das janelas de sua casa.

Nem só do mar, se contam bons momentos de estudo. Há o verde do jardim, o céu azul inesquecível, as pedras das montanhas… Tire partido do que a natureza lhe proporciona, como tão bem fizeram os portugueses T2 Arquitectura & Interiores.