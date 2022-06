Remodelação para lá de original

Parecia bem, mas ficou muito melhor – esse é o resumo da nossa história de hoje!

A casa que irá ver hoje pertence a uma família de descendentes europeus que queria uma casa confortável e muito funcional. A solução estaria presente com uma nova ligação entre os espaços internos e externos, conectando as diferentes zonas, intensificando a conveniência e a socialização das áreas comuns. Procurava-se uma casa com boas áreas de jardim, cheia de cantos relaxantes indicados a uma vida tranquila para aproveitar o melhor da vida, na realidade uma verdadeira casa bon vivànt .

Depois da remodelação a luz natural passou a dominar e valorizar cada espaço interior e a casa até ganhou um solario!

O gabinete de arquitectura Ornella Lenci surpreendeu e ainda elevou todas as expectativas com a colocação de uma piscina na zona do jardim. O projecto de decoração ficou por conta de Lia Strausss e as fotos são de Marianna Cury. O detalhado projecto de paisagismo, muito importante para a atmosfera da casa como um todo é assinado por Caterina Poli. Confirme!