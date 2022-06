Casa Palmeral: o vidro e a madeira são protagonistas

No artigo de hoje, mostrar-lhe-emos uma sublime casa que faz uma homenagem à arquitectura de vidro e madeira. Esta vivenda é uma obra da empresa F. R. Arquitectura S.A.S. que tem a sua sede em Medellín. Desde 1992 que o atelier se tem dedicado aos processos integrais de projecto e de construção de diferentes obras de arquitectura, desde a etapa inicial até à conclusão. O gabinete conta com uma equipa de profissionais que pela sua criatividade e capacidade informática é capaz de enriquecer a comunicação com os clientes através de imagens precisas de cada detalhe do projecto. A F. R. Arquitectura S.A.S. é uma empresa de grande versatilidade que se tem dedicado à arquitectura residencial, urbana e comercial, o que lhes permite trabalhar com outras grandes e reconhecidas empresas.

Não vamos perder mais tempo e vamos dar-lhe a conhecer este magnífico projecto.