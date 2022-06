Casa de tom chocolate e com sabor moderno

A sala de jantar e a cozinha estão envolvidas, de um lado, por uma ampla janela que comunica com o pátio traseiro e, do outro, por uma parede de vidro que deixa a luz natural fluir através dos espaços. Nesta zona, a decoração surge por via de uma mescla de estilos como é o caso do moderno presente no candeeiro e o estilo clássico da mesa de jantar.