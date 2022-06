10 jardins ao estilo japonês

Com a vinda do calor intenso de Verão, escapar para um jardim japonês poderá ser uma excelente alternativa para passar uma época alta mais tranquila. Pensar no mobiliário e outros elementos para os jardins, deixam-nos mais criativos e com mais atenção aos detalhes. Encontrar as soluções mais eficientes também é importante para este tipo de espaços. O mobiliário e a vegetação são sem dúvida parte especial deste tipo de espaços e na nossa vida quotidiana, os seus elementos são capazes de nos proporcionar momentos únicos de bem-estar e lazer. Assim sendo, o mobiliário, a piscina, os sofás, entre outros, apresentam-se como elementos decorativos que fazem toda a diferença no nosso jardim.

Portanto, hoje no nosso artigo, apresentamos-lhe 10 jardins de estilo japonês, com algumas das melhores alternativas para jardins!