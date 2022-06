Decorações para salas pequenas

Saber aproveitar as cadeiras e restantes elementos da sala será sempre o primeiro passo para criar algo com criatividade. Não há como negar a importância deste espaço na nossa casa, e o impacto que tem na nossa vida. Quando somos jovens fazemos da sala aquele nosso mundo de eventos e memórias, onde guardamos todos os momentos com família e amigos. No entanto, e à medida em que vamos envelhecendo, ela torna-se muito mais privada!Mesas de jantar extensíveis ou fixas, mesas de centro ou mesas de apoio… Multiplicam-se este tipo de pequenas mesas para salas de jantar, cada vez mais em largas variedades e opções, com novos materiais e acabamentos que ao mesmo tempo garantem uma melhor funcionalidades e desempenho.