A transformação radical de uma cozinha banal

Depois da intervenção, a cozinha converteu-se num espaço moderno e cheio de luz com móveis brancos a contrastar com o tampo negro que reveste as bancas e com um pavimento em cerâmica cinza. A cozinha banal e desinteressante que víamos no início é agora uma cozinha minimalista, atualizada, fresca e adaptada aos dias de hoje. É na simplicidade que está a solução.