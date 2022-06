Arquitectura de ponta numa casa auto-suficiente

Já perguntou a si próprio como serão as casas do futuro? Se imagina uma casa futurista, com formas inusitadas concebidas com programas de desenho paramétrico, com muito vidro, estrutura leve e material sintético, provavelmente deixou-se iludir pela realidade que os filmes de ficção cientifica lhe apresentam. A arquitectura do futuro caminha mais em direcção à sustentabilidade e auto-suficiência do que em direcção às formas arrojadas e às estruturas de alta tecnologia. Cada vez mais, clientes e arquitectos procuram a criação de construções sustentáveis e auto-suficientes energicamente.

Hoje, trazemos-lhe a Casa Alpenchic, localizada na região do Alpes de Allgau, no sul da Alemanha, que gera a sua própria electricidade e o seu próprio calor a partir de hidrogénio. A casa, desenvolvida pelo estúdio Bau Fritz GmbH & Co, foi a primeira na Alemanha a receber o certificado Minergie-A-Eco. O projecto combinou energia eólica, fotovoltaica, tecnologia de célula de combustível avançada e design ambiental sustentável que garante uma casa praticamente auto-suficiente e amiga do meio ambiente. Ainda assim, a forma da casa, os seus materiais e o seu interior remontam mais às casas de campo do que às casas de filmes futuristas e de ficção cientifica.

Está curioso para conhecer mais surpresas e encantos deste projecto inovador e fascinante? Então veja a seguir mais detalhes e imagens desta casa que alia um design simples, alta tecnologia e sustentabilidade para proporcionar aos moradores um ambiente saudável, aconchegante e de baixo impacto ambiental.