Uma casa compacta e moderna

Muitas pessoas estão agora a redescobrir as vantagens e os prazeres de uma vida em contacto com a natureza e, portanto, longe da confusão e da pressão das grandes cidades. Além de lugares tranquilos e repletos de verde, estas pessoas procuram casas compactas e modestas, mas ao mesmo tempo charmosas e aconchegantes, que utilizam menos materiais, consomem menos energia e que, por vezes, reaproveitam os recursos naturais como energia solar e a água das chuvas. Afinal, a eficiência energética e a sustentabilidade são as principais características das casas compactas, na maioria pré-fabricadas e construídas com materiais certificados e de baixo impacto ambiental.

Hoje, apresentamos uma casa compacta e com um design de interiores bastante moderno, construída no meio de uma paisagem natural deslumbrante. A casa, localizada na pequena cidade austríaca de St. Gilgen, foi projectada pelo estúdio Silvestrin Design. Cercada por vegetação e por um ambiente tranquilo típico das montanhas, a residência tirou proveito da localização privilegiada para estabelecer uma relação harmoniosa e simbiótica com a natureza, proporcionando aos moradores uma atmosfera mágica e serena. A casa consiste num prisma rectangular revestido de madeira, que protege a privacidade dos moradores, e de vidro, que descortina as vistas para o exterior. A cobertura plana cria a sensação de leveza e evidencia o estilo moderno da edificação. Por sua vez, o design de interiores realça ainda mais a sofisticação e o estilo despojado do projecto.

Está curioso para desvendar todos os encantos desta casa compacta, mas infinitamente surpreendente? Então veja a seguir mais detalhes e imagens de um edifício rodeado de belezas naturais e de uma atmosfera mágica e encantadora.