6 sugestões para uma casa mais natural e saudável

Na fotografia, vemos uma agradável sala de estar decorada somente com diferentes plantas colocadas em recipientes suspensos na parede numa lógica assimétrica. O aspecto interessante inerente a esta ideia não assenta só no efeito estético que produz no ambiente. Existem várias plantas que ajudam a purificar o ar, eliminando vapores químicos e filtrando as toxinas em troca de ar fresco e humidade. Se a elas recorrermos para decorar a casa, estamos a fazer algo bom para a nossa saúde e dar um toque divertido à nossa casa.