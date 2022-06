Limpe a sua mente, mas primeiro a sua casa

E depois do chão e das superfícies, não podem faltar as paredes também elas claras. Serão mais fáceis de harmonizarem com as decorações ou com outras cores. Por outro lado, as paredes claras darão uma sensação de amplitude ao espaço, parecendo maior do que na realidade, além de darem um aspeto clean à área envolvente.

Atenção quando falamos em cores claras, não é necessariamente no branco, pois hoje em dia, existe uma paleta cromática tão vasta e bonita, com novos tons, novas misturas, tão atrativas e belas, que temos a certeza que a tarefa mais difícil será mesmo de escolhê-la.