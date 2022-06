Dicas para projetar a sala de televisão perfeita

As pipocas já saltam na panela. Doces e salgadas. As almofadas já estão no lugar certo e as mantas esperam por si. Despache-se já está a começar a sua série preferida das sextas-feiras à noite. Quantas vezes não vive este filme em sua casa. Um bom serão, na sala de televisão, deve ser vivido com tranquilidade. Por isso, prepare o momento com atenção.

As horas que se passam em frente à televisão, devem ser vividas com entusiasmo ou paz, mediante o programa que escolheu para si e para a sua família ou amigos, se for este o caso. Seja qual for o seu programa, não se esqueça de estar confortável. As almofadas e mantas são sempre bem vindas.