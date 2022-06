Ideias para decoração de lojas

Use a sua loja não só para divulgar os seus produtos, mas também para promover outras marcas. E há algo melhor do que promover as marcas do nosso próprio país? Aquilo que você coloca dentro da sua loja é também um espelho e uma forma de reflectir a sua filosofia e forma de estar na vida e nos negócios. Permita aos seus clientes conhecerem esta sua faceta solidária e promotora das marcas made in Portugal.

Gostou dos bancos da imagem superior? Baptizados de Swithy's. são um produto 100% português, de Braga, criados pela marca Two.Six. Feitos em madeira maciça e em tons claros, com linhas dinâmicas, que inspiram movimento. Já a parte parte superior é de burel, um tecido artesanal português, de lã pura, que além de altamente durável é também muito resistente. Gostou da nossa ideia?