Menos é mais!

O grande terraço localizado na zona posterior da casa, oferece uma zona relvada com sol o dia todo, especialmente nos meses de Verão. Para garantir mais conforto e funcionalidade de uso do espaço, apenas uma área foi revestida com piso de pedra. O contorno da lage (fina linha preta) acrescenta um visual sóbrio e distinto para o exterior desta casa. Também o contorno branco do chão é outro detalhe que agrega profundidade ao design minimal presente nesta habitação. Assim, de maneira bem simples esta casa é confortável e agradável.