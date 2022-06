Guia de como encontrar o tipo de casa ideal

Ter uma casa amiga do ambiente e sustentável é o sonho de muitos. Infelizmente, face aos orçamentos nem sempre é possível dar matéria aos sonhos. Ainda assim e face ao aumento da concorrência, já há valores no mercado aliciantes. Construir uma casa ecológico é uma ação responsável e inteligente. Há uma despesa inicial avultada, mas que, com o passar dos anos, acaba por ser rentabilizada.

Pode começar por usar painéis solares e depois ir introduzindo, gradualmente, outros elementos que tornam o planeta numa casa bem mais agradável e duradoura. Fica uma pequena lista do muito que pode fazer pela sua carteira e pelo ambiente: opte por vidros duplos, coloque termóstatos programáveis que criam uma temperatura ideal em casa, use reservatórios de água para reutilizar a água das chuvas, isole as paredes e use pisos de massa térmica.