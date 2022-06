Os melhores móveis de sala de jantar!

Se calhar, depois de comer uma feijoada ou um cozido à portuguesa, estas não são as cadeiras mais indicadas. Porém, não passam despercebidas. Não passam mesmo. Falamos da Swing Table desenhada pela Duffy London que se inspira na famigerada frase de George Bernard Shaw: “We don’t stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing.”

Esta estrutura inclui uma mesa, o candeeiro Geo e oito cadeiras suspensas ou, melhor dizendo, oito baloiços. Os seus convidados jamais se esquecerão da experiência divertida que ela, seguramente, proporciona. Para além disso, e como a própria marca lembra, para aspirar a casa é um sonho!

Apesar de estar num ambiente de interior, estamos em crer que ficaria maravilhosa num jardim. Os baloiços, o branco, a leveza e o conceito que lhe estão inerentes, fazem dela a peça ideal para o exterior.

Confessamos, aqui que ninguém nos vê, que a criança que há em nós rejubila com esta mesa!