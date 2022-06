Limpezas: deite fora tudo que não precisa !

Antes de nos debruçarmos sobre este utensílio, já reparou que, tal como as escovas de dentes também estas se vendem em packs de três ou quatro? Curioso não é? Não lhe parece que o porquê pode estar relacionado? Claro que está, também as esponjas da loiça são utensílios que utilizamos até estarem desfeitos! Passa um dia, passa mais outro e pronto simplesmente passa. Como lhe dissemos no parágrafo anterior, ponha-as num sítio da sua cozinha onde as veja de forma recorrente e mesmo que elas ainda estejam com bom aspecto vá substituindo as suas esponjas.