Uma casa fora do normal!

Do outro lado da janela, nos interiores, é esta a perspectiva que se tem. As superfícies enormes em vidro com vista para o jardim têm um efeito positivo sobre o interior, já que os inundam de brilho e claridade. O pé direito duplo também actua como efeito positivo sobre os interiores, aumentando a sua área e volume de forma exponencial. O mobiliário é mantido reduzido de modo a que nada distraia os habitantes das vistas deslumbrantes sob o exterior. A poltrona de design clássico encaixa perfeitamente no espaço com o seu design puro e materiais nobres e grande qualidade. Gosta-se das caixilharias negras e da forma como enquadram o jardim e ainda da combinação com a pela da poltrona.