A beleza das linhas modernas

Quando se escolhe viver num bairro afastado do centro da cidade, as maiores vantagens é poder estar mais próximo da natureza. O projecto de hoje é uma resposta à necessidade de uma família que queria que os seus filhos crescessem envolvidos de natureza de uma forma simples e mais activa. Rodeada por um ambiente tranquilo, onde se pode desfrutar de momentos ao ar livre e do cheiro a terra.

A arquitectura da fachada resultou num design majestoso, com volumes significativos e linhas rectas e simples. As largas paredes foram construídas com tijolos para suportar a grande carga de gesso e revestimento. Além disso, o material utilizado para impermeabilizar a fachada é plastificado e possui as características necessárias caso ocorram com o passar do tempo algumas fissuras e rachas no gesso. A iluminação interior de tons amarelados, transmite de imediato a sensação de interiores confortáveis e convidativos.