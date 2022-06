10 ideias para um quarto de casal!

Molduras, molduras e mais molduras! Uns preferem com quadros, outros com frases e outros com fotografias de memórias a recordar para sempre. Há para todos os gostos. As molduras ficam sempre bem em qualquer divisão, e o quarto não é excepção. Quer em cima de uma cómoda ou da mesa-de-cabeceira, quer penduradas na parede, como vemos neste quarto. Podem ou não ser todas iguais, do mesmo tamanho ou não. Neste caso do lado esquerdo temos duas mais pequenas iguais e do lado dinheiro uma mais comprida, com as mesmas cores. Resultam muito bem com todo o estilo e cores do quarto, os tons acastanhados e cinzentos.