Passado e presente num espaço único

Apesar do estado de degradação do lugar, o valor histórico do espaço fez com que o trabalho desenvolvido pelos arquitectos procurasse preservar ao máximo a arquitetura original, adaptando-a à sua nova função de alojamento turístico. Não sendo uma reabilitação integral, a intervenção teve uma preocupação especial em harmonizar materiais e técnicas construtivas tradicionais com novos elementos de características contemporâneas.