Coberturas de cama para todos os gostos

O xadrez é um padrão intemporal, usado desde sempre quer no mundo da moda quer no da decoração, este é o tipo de padrão com o qual sentimos familiaridade. De várias cores, este pode ser uma opção que pode conjugar com cores lisas ou com o mesmo padrão, o único contra que encontramos é que a combinação deste padrão é muito limitada e não deixa muito espaço de manobra, uma vez que tudo o resto deve existir em concordância com o xadrez.