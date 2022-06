Armários de cozinha que vai gostar de ver

Se as opções decorativas mais clássicas são aquelas que o fascinam, seja na sala, no quarto ou na cozinha, este exemplo é para si. Com uma decoração mais opulenta do que costuma ser normal em cozinhas – repare-se nos candeeiros! – esta é uma cozinha que revela bom gosto. Uma decoração clássica, não é sinónimo de uma decoração ultrapassada ou fora de moda e esta cozinha é o exemplo disso. O armário azul que existe no centro confere a este espaço uma frescura única acabando por romper com uma opção decorativa unicamente clássica. Um exemplo de equilíbrio que não deixa nenhum olhar indiferente.