Jogos e truques para decorar a sua casa

Se gosta de fotografias e está sempre à procura de novas formas de as mostrar, apresentamos-lhe um novo dispositivo que para além de original, pode facilmente ser feito por si. Com esta espécie de palmeira com folhas coloridas – puxemos pela imaginação, podemos sempre ver além do que está diante dos nossos olhos – terá um espaço da sua casa com os melhores momentos em família à vista de todos. Orgulhe-se dos seus e mostre-os ao mundo!