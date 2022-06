Plantas ornamentais que vai adorar

Este é o tipo de plantas mais enigmático de que ouvimos falar nos últimos tempos. As plantas do ar, são isso mesmo, plantas que não são colocadas em terra e vivem no ar e do ar – o seu tratamento consiste apenas em borrifa-las de vez em quando com água – maravilhoso não é? Visualmente muito diferentes do que estamos habituados no mundo das plantas, esta é uma nova tendência no que diz respeito a plantas ornamentais que tem vindo ganhar cada vez mais fãs. Compre a sua planta do ar e posicione-se na linha da frente!